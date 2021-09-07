Зловмиснику вдалося зібрати чималий арсенал.

На Кіровоградщині Служба безпеки України викрила "чорного археолога", який розкопував зброю та боєприпаси часів Другої світової війни та продавав їх криміналітету.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як вдалося встановити співробітникам СБУ, чорною археологією займався житель Олександрії.

"За основним місцем роботи він – топ-менеджер однієї із автозаправних станцій. А в позаробочий час ‒ "чорний археолог" на ділянках бойових дій Другої світової війни. Завдяки своєму "хобі" зловмиснику вдалося зібрати чималий арсенал зброї", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНа Донеччині поблизу лінії розмежування виявили схрон зброї (фото)

За інформацією СБУ, використовуючи особисті зв’язки у кримінальному світі, чоловік організував незаконний бізнес із продажу раритетної зброї та боєприпасів. Також він робив спроби продати набуту колекцію за кордон.

У ході обшуку, проведеного за місцем його мешкання, вилучено: 6 гранат Ф-1; рушницю та обріз рушниці "Мосіна"; пістолет "Наган"; 90 набоїв калібру 7,62 мм; 1 кг пороху.

Вилучені зброю та боєприпаси направлено на експертизу.

Наразі планується повідомити зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на узбережжі Азовського моря біля бази відпочинку прикордонники виявили арсенал боєприпасів. Всього у схованці було 83 патрони 5,45 мм, 48 патронів 9 мм, 3 гранати Ф-1, 6 електродетонаторів ЄДР, 0,6 кг тротилу і 2 запальні трубки.

Автор: Світлана Макринська