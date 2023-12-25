Тризуб висотою 7,5 метра встановив рекорд України.

В Києві у Національному музеї народної архітектури та побуту України 25 грудня створили незвичайний тризуб, встановивши рекорд України.

Тризуб зробили з дідухів. Його висота - 7,5 метра. Створили тризуб командир відділення 80-ї ОДШБр ДШВ ЗСУ Ярослав Кучма, який через поранення тимчасово втратив можливість ходити, та 95-річна Пелагея Живко з Львівської області.

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Що таке Дідух

Дідух - українська різдвяна прикраса з колосків, символ предка-покровителя, зачинателя роду; а також символ урожаю, добробуту, багатства. Дідух має вигляд вертикального поставленого снопа, що складається з кращого зерна, може прикрашатися кольоровими нитками, стрічками, квітами, плодами.

Дідухом робили перший житній, пшеничний або вівсяний сніп, який з почестями забирали з поля під час зажинок і потім зберігали до різдвяних свят.

Президент привітав українців із Різдвом

За новим календарем, на який перейшла ПЦУ з 1 вересня 2023 року, Різдво Христове необхідно відзначити сьогодні, 25 грудня. Президент Володимир Зеленський привітав українців зі святому. Глава держави подякував захисникам та та нагадав про роботу щодо зменшення "російських чортів" в небі України.

Звертаючись до українців він побажав , щоб світловий час цього Різдва зробив світлим увесь наступний рік.

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