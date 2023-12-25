Президент подякував українським захисникам, тим, хто і в Різдво, і в будні дбає про захист нашої держави.

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом та нагадав про роботу щодо зменшення "російських чортів" в небі України.

"Різдвяний вечір під час війни. Наші воїни збили не лише майже 30 "шахедів" і кілька ракет, але й ще дві російські "сушки". Всього за тиждень у терористів мінус 5 літаків. Це Різдво задає правильний настрій на весь наступний рік – настрій наших можливостей. Можливостей у переговорах із партнерами. Можливостей у зміцненні нашого повітряного щита. Можливостей у захисті нашого дому від російських терористів. Що сильніша буде наша ППО, то менше російських чортів буде і в нашому небі, і на нашій землі", - підкреслив глава держави у Telegram.

Він висловив подяку всім нашим воїнам за влучність та силу.

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"Дякую кожному й кожній, хто і в Різдво, і в будні дбає про захист нашої держави, хто витримує ворожі атаки й показує незламність, хоч би де він був: на сході та півдні чи на кордонах нашої країни, хто в бою і на позиціях, хто рятує та лікує людей. Усі наші екстрені служби. Кожен, хто допомагає. Дякую всім вам", - зазначив Зеленський.

Звертаючись до українців він побажав , щоб світлий час цього Різдва зробив світлішим увесь наступний рік.

Війна в Україні - знищення російської авіації

Як повідомляв УНІАН, українські воїни днями завдали РФ серйозних авіаційних втрат - 22 грудня повідомлялося, що ліквідовано три літаки окупантів Су-34. 24 грудня стало відомо про збиття ще одного Су-34 окупантів.

Також Повітряні сили зранку інформували, що сьогодні вночі знищено, крім 28 ударних БПЛА, два ворожі літаки: один Су-34 – на Донеччині (про який повідомляли увечері) та один Су-30СМ – над акваторією Чорного моря.

Загалом станом на 25 грудня відомо, що за час повномасштабного вторгнення знищено 329 ворожих літаків та 324 гелікоптери.

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