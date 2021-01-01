У поліції закликали організаторів та учасників заходів дотримуватися карантинних обмежень та не порушувати громадський порядок.

Поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії посилили заходи безпеки у центрі Києва, де 1 січня ввечері відбувається смолоскипна хода з нагоди 112-ї річниці від дня народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери.

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Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

«Перед початком проведення заходів вибухотехніки і кінологи обстежили територію на предмет виявлення підозрілих речей чи пакунків, а також супроводжуватимуть колону по маршруту руху. Окрім цього, представники поліції діалогу та інших профільних служб проводять з учасниками заходу превентивну профілактично-роз’яснювальну роботу з метою попередження та недопущення будь-яких правопорушень», - йдеться у повідомленні.

У поліції закликали організаторів та учасників заходів дотримуватися карантинних обмежень та не порушувати громадський порядок.

Організатори в анонсі заходу повідомили, що хода стартує в парку Шевченка. Учасників закликали збиратися біля пам'ятника поету.

"1-го січня, о 18:00 біля пам'ятника Т.Г.Шевченку смолоскипною ходою вшануємо разом пам'ять Степана Бандери! Закликаємо всіх пройтись ходою аби показати, що українці разом - це сила! Українці пам'ятають своїх Героїв та не дозволять нікому паплюжити їх пам'ять!", - йдеться в анонсі ходи на сторінці "правого сектору" у Facebook.

Трансляція: "Громадське"

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Автор: Андрій Василюк