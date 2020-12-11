У компанії відповіли, що не мають причетності до пропаганди будь-якої ідеології.

У Польщі вибухнув скандал через вантажівку, український водій якої розмістив на ньому великий банер з написом "Бандера".

Про це повідомляє Onet.

Водій транспортної компанії Свентокшиського воєводства, який здійснював міжнародні рейси на польських реєстраційних номерах, розмістив на лобовому склі великий банер з прізвищем Бандера.

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Скандал виник після того, як його сфотографували на території Італії.

У компанії відповіли, що не мають причетності до пропаганди будь-якої ідеології.

"У зв'язку з інформацією, що надходить до нас вчора і сьогодні, ми безапеляційно відмежовуємося від пропаганди діяльності будь-якої ідеології, з якою був пов'язаний Бандера. Ми розуміємо серйозність ситуації. Ми не терпимо таких дій. Ми нічого не знали про цю ситуацію, ми про все дізналися з Facebook. Ми перепрошуємо всіх, хто постраждав від цієї ситуації. Водій був притягнутий до відповідальності. Ми відреагували відразу після отримання інформації", - заявив перевізник.

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Автор: УНІАН