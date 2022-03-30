Для автомобільного сполучення працюють два інших мости.

У Києві відсьогодні для громадського транспорту відкривається Південний міст.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Як зазначається, через міст курсуватимуть автобуси №22 від вулиці Медової до вулиці Тростянецької та №91 від вулиці Анни Ахматової до станції метро Голосіївської.

"Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працюватимуть Північний та Дарницькі мости. Водії мають пропускати машини "швидкої" допомоги та машини з гуманітарною допомогою", - йдеться у повідомленні міськдержадміністрації.

Раніше повідомлялося, що після обстрілів Києва російськими окупантами у місті залишається сотні мін і снарядів, що не розірвалися.

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