В МВС закликали бути пильними на території міста, особливо стежити за дітьми.

Після обстрілів Києва російськими окупантами у місті залишається сотні мін і снарядів, що не розірвалися.

"Окупанти після себе залишили кілька сотень снарядів та мін, що не детонували. Але їх встигли вилучити", - повідомив у Telegram журналіст Андрій Цаплієнко.

Повертатися до своїх домівок українцям зараз небезпечно, попереджає він. Робити це можна лише після погодження органів влади, ДСНС та Національної поліції.

"Будьте максимально обережними з підозрілими предметами. І як тільки ви побачили вибуховий предмет, схожий на той чи інший пристрій, снаряд або міну, яка не вибухнула, відразу викликайте служби 101 і 102″, - своєю чергою закликали в МВС.

Як наголосив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін у ефірі всеукраїнського телемарафону, особливу увагу варто приділяти дітям, які проявляють зайвий інтерес до таких предметів, а це може коштувати життя.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО попереджав, що повернення до звільнених від російських окупантів міст може бути небезпечним через мінування.

Зазначається, що у зв'язку з мінуванням житлових будинків та околиць в тих містах та селах, де побували загарбники, РНБО вчергове застерігає про небезпеку протитанкових, протипіхотних, касетних мін, мін-пасток з розтяжками, що залишають вороги.

"Будьте обережними там, де точилися вуличні бої! Також зафіксовано випадки мінування тіл загиблих людей. Пам’ятайте: ворог підступний і не цурається будь-яких способів завдати шкоди", - додали у відомстві.

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