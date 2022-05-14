Виїхати з Києва на особистому транспорті дуже важко - краще скористатися поїздом.

Столиця України сильно постраждала під час війни з Росією. Кияни продовжують тікати від вибухів і обстрілів на захід України або закордон. Виїхати на своєму транспорті зі столиці важко, але для бажаючих покинути місто діють евакуаційні поїзди.

Проїзд у поїздах з білетом, пріоритет у посадці мають вагітні жінки, діти, літні люди. Деякі евакуаційні потяги будуть безкоштовними. Охочих виїхати дуже багато, тому на вокзалі можна простояти кілька годин або навіть днів. Потяги можуть відхилятися від розкладу - уважно стежте за табло.

Евакуаційні поїзди з Києва 14 травня

12:11 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ

12:17 885 Київ-Пас - Рівне

13:38 780/779 Київ-Пас - Суми

14:07 749/750 Київ-Пас - Відень

14:25 769/770 Козятин - Кам’янець-Подільський

15:02 55/56 Яремче - Тернопіль

15:17 867 Київ-Пас - Гречани

17:00 705/706 Київ-Пас - Пшемисль

17:12 13/14 Київ-Пас - Солотвино 1

17:42 790/789 Київ-Пас - Кропивницький

17:42 792/791 Київ-Пас - Кременчук

18:30 81/82 Київ-Пас - Ужгород

19:06 43/44 Славута 1 - Івано-Франківськ

19:13 67/68 Люблин - Ковель

19:48 95/96 Київ-Пас - Івано-Франківськ

20:05 29/30 Київ-Пас - Ужгород

20:12 49/50 Козятин - Трускавець

20:21 57/58 Київ-Пас - Хоростків

20:21 59/60 Фастів - Чоп

21:07 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

21:15 105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна

21:22 97/98 Острог - Ковель

21:28 76/75 Знам’янка - Київ-Пас

21:54 164/163 Київ-Пас - Харків-Пас

22:22 7/8 Київ-Пас - Тернопіль

22:37 91/92 Київ-Пас - Львів

22:47 46/45 Харків-Пас - Ужгород

22:54 23/24 Ковель - Київ-Пас

23:01 245/246 Київ-Пас - Ужгород

23:05 80/79 Київ-Пас - Дніпро

23:59 139/140 Київ-Пас - Кам’янець-Подільський

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