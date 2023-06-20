Тимчасово не працюють комплекси самообслуговування.

Через пошкодження зовнішніх комунікацій на станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування. Про це у Facebook повідомило КП "Київський метрополітен".

При цьому зазначається, що фахівці працюють над оперативним відновленням роботи обладнання.

В метрополітені зазначають, що сплатити за проїзд можна на даний час транспортною карткою, qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий", безконтактною банківською карткою, мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Відео дня

Атака по Україні 20 червня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в ряді областей та столиці України оголошувалась кількагодинна повітряна тривога.

Росія атакувала Київ БпЛА. Навколо Києва було знищено майже 20 дронів. В КМВА зазначили, що за звичною для масованих нападів БпЛА тактикою, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків.

Також вибухи лунали і у Львові. За даними місцевої влади, окупанти влучили в об‘єкт критичної інфраструктури. На щастя, внаслідок прильоту люди не постраждали, але сталася пожежа.

Окупанти атакували й Запорізьку область, де цілями стали комунікації, сільськогосподарське господарство та популярне місце відпочинку.

Вас також можуть зацікавити новини: