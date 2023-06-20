Поки що даних про постраждалих немає.

За попередніми даними у Львові зафіксовано влучання в об‘єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. За його даними, внаслідок прильоту люди не постраждали. "Була пожежа. На місці працюють всі служби", - уточнив він.

Крім того Козицький зазначив, що у Львівській області вже пролунав відбій повітряної тривоги.

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Нічна атака окупантів

У ніч на 20 червня в ряді областей звучала повітряна тривога, українців попередили про ракетну небезпеку. Під ранок у Києві працювала протиповітряна оборона, а у Львові пролунали вибухи. Мер Львова прокоментував атаку. "Ви ж самі все добре чуєте. У Львові та області - вибухи. Залишайтеся в укритті або хоча б в коридорі".

Також окупанти атакували Запорізьку область. У Запорізькій ОВА розповіли, що цілями атаки стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку.

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