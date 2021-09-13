Підозрюваний разом зі спільниками позбавили волі підприємця, силоміць утримуючи його в автомобілі, та вимагали від нього перерахувати 40 тис. євро та 1,6 млн грн на зазначений рахунок.

У Києві будуть судити працівника Служби безпеки, який разом із співучасниками незаконно позбавив волі підприємця, а також вимагав від нього гроші.

Як повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно групи осіб, до складу якої входив оперативний співробітник центрального апарату СБУ, за фактом вчинення ними незаконного позбавлення волі потерпілого та вимагання у нього грошових коштів (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 КК України).

Слідство встановило, що троє осіб, діючи за попередньою змовою, з метою отримання грошових коштів у лютому 2020 року, представившись співробітниками СБУ, незаконно позбавили волі підприємця, силоміць утримуючи в автомобілі. Вони вимагали у потерпілого перерахувати 40 тис. євро та 1,6 млн грн на зазначений рахунок, при цьому погрожували йому та близьким родичам вбивством, застосуванням насильства, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, а також притягненням до кримінальної відповідальності за сфальсифікованим обвинуваченням у фінансуванні тероризму та незаконному зберіганні бойових припасів.

"Для створення у потерпілого враження реальності цих погроз, обвинувачені, перебуваючи у транспортному засобі, примусово вклали до рук потерпілого бойову гранату "Ф-1", яку погрожували використати як доказ у сфальсифікованому кримінальному провадженні стосовно нього", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вказано, що після розкриття злочину оперативний співробітник СБУ, будучи діючим військовослужбовцем, з метою переховування від органів досудового розслідування, у лютому-березні 2021 року симулював захворювання на COVID-19 та перебування на самоізоляції і не з’явився за місцем несення служби, чим ухилився в умовах особливого періоду від несення обов’язків військової служби упродовж 14 днів (ч. 3 ст. 409 КК України).

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Наразі оперативний співробітник СБУ усунутий від займаної посади. У період з березня по липень 2021 року до вказаного військовослужбовця був застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який у подальшому судом був змінений на заставу.

Нагадаємо, минулого року судили співробітника Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки СБУ, який замість службових відряджень їздив судити футбольні матчі.

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Автор: Катерина Гірник