Чоловіка затримали під час передачі поліцейському першого траншу хабаря.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва затримано чоловіка при спробі дати хабара слідчому одного з районних управлінь поліції у м. Києві.

Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік запропонував слідчому неправомірну вигоду за перекваліфікацію кримінального провадження стосовно себе, непритягнення його брата до кримінальної відповідальності, а також повернення вилучених під час обшуків ємностей з прекурсорами та обладнання нарколабораторії. Загальна сума неправомірної вигоди, яку він пропонував слідчому, становила більше 30 тис. доларів США.

У ході контролю за вчиненням злочину чоловіка затримали під час передачі поліцейському першого траншу – 5 тис. доларів США.

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Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають першочергові слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі за хабар 5 тисяч доларів судитимуть начальника підрозділу Інституту ВМС України Національного університету "Одеська морська академія". Чоловік отримав від громадянина хабар за вплив на рішення членів конкурсної комісії про позитивне проходження конкурсу на зайняття вакантної посади до слідчого підрозділу Державного бюро розслідувань.

Автор: Лариса Бекета