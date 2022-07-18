У Зеленського уточнили, кого чекає покарання і за яку діяльність.

Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева заявила, що після звільнення Криму українців, які там жили протягом восьми років чекатимуть "певні заходи".

Про це вона повідомила в інтерв'ю "Укрінформу".

"Я маю на увазі не виселення, а певні люстраційні заходи. Це все співвідноситься з перехідним правосуддям, як визначено в документах ООН, і ці питання Україна вже опрацьовує", – пояснила Ташева.

За її словами, під люстрацію потраплять порушники прав людини, військові злочинці, ті, хто скоював злочини проти людяності, акти геноциду.

"Інша частина населення, яка здійснювала колаборативну діяльність, але не скоювала військових або інших тяжких злочинів, може бути піддана або амністії, або люстрації" - додала постпред.

Ташева зазначила, що велика частина населення півострова не буде нести жодної відповідальності за проживання у Криму. Звичайні жителі є жертвами порушень, а не самими порушниками.

Вона наголосила, що колаборанти, які займали керівні посади в окупаційній адміністрації, не підпадуть під амністію і будуть засуджені. Інформація про них збирається. Її передадуть в українські правоохоронні органи та міжнародні суди.

Як раніше повідомляв УНІАН, затриманий екс-начальник управління СБУ в Криму за підозрою в держзраді.

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