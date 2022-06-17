Представниця Зеленського в Криму зазначила, що для повернення Криму розглядаються всі можливі варіанти.

Для повернення тимчасово окупованого Росією Криму розглядаються абсолютно всі методи - серед яких є військовий.

Про це повідомила представниця президента України в Автономній республіці Крим Таміла Ташева в ефірі спільного телемарафону.

Вона наголосила, що після 24 лютого підходи до деокупації Криму змінилися.

"Питання використання різних асиметричних заходів, в тому числі й елементів військових, не виключалися у Стратегії деокупації й реінтеграції. Питання Криму після 24 лютого і підходи до повернення територій теж змінилися. І, звісно, що для повернення територій будемо використовувати абсолютно всі методи, які є наразі, тобто на момент "Х", назвемо його так, будуть нам потрібні для повернення цієї території", - пояснила Ташева.

Як повідомляв УНІАН, вчора Головне управління розвідки отримало детальну технічну документацію Кримського мосту з назвою "Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку".

А 15 червня генерал-майор ЗСУ, який із перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області Дмитро Марченко заявив, що Керченський міст є ціллю номер один для українських військових.

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