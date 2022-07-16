Фігурант кримінального провадження був звільнений з посади в березні цього року.

Силовики затримали колишнього начальника управління СБУ в Автономній республіці Крим Олега Кулініча.

Про це повідомили у прес-служба СБУ в коментарі Українській правді.

Місце затримання там не уточнили.

За даними джерела видання в правоохоронних органах, Кулінічу інкримінують кілька статей Кримінального кодексу, в тому числі "державну зраду".

У відомстві окремо нагадали, що фігурант кримінального провадження був звільнений з посади в березні цього року.

В СБУ вказали, що протидія спецслужбам РФ та їх спробам розширити агентурну мережу в українських органах державної влади є одним із головних напрямків роботи.

"Фігурантами таких справ були й співробітники СБУ, що свідчить про тенденцію до самоочищення Служби. Викриваючи такі ситуації, а не приховуючи їх, ми впроваджуємо курс на побудову сучасної та дієвої спецслужби, що здатна протидіяти сильному ворогу, який наносить шкоду державній безпеці України", - зазначили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня в СБУ аявили, що на причетність до коригування ракетних обстрілів у Вінниці перевіряють 300 людей.

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