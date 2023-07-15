Персонал закладу заявив, що усі столики зарезервовано.

У Джанкойському районі Криму ресторан "БарБарОсс" відмовилися обслуговувати російських окупантів.

Як повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер", про інцидент із сміливим персоналом розповів у соцмережах один з окупантів. За версією загарбника, у той день його з дружиною та друзями виставили із закладу, відмовившись обслуговувати через те, що вони були у військовій формі.

"Спочатку співробітники говорили, що нам просто заборонено вхід, потім прямо перед нами почали розставляти таблички "резервування столів" і нахабно брехати в обличчя, що місць немає", – заявив військовий.

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Окупанти вже вимагають, щоб заклад перевірили через цей інцидент.

Подібні інциденти

Нагадаємо, що у Криму вже не вперше вказують окупантам, що їм тут не місце. Раніше в захопленому Росією Криму у місті Щолкіно в караоке-барі "Краб" виконували українські пісні на підтримку Збройних сил України.

Все керівництво закладу вболіває за Україну і не раз висловлювалося проти війни РФ з українською державою.

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