Обом було по 22 роки.

Внаслідок нічної атаки російських окупантів на Кривий Ріг, загинуло молоде подружжя. Їх звали Ксенія та Давид Епельман.

Місцеве видання Рудана оприлюднило знімок молодих людей і зазначило, що російська ракета влучила в їхню квартиру. Відомо, що вони одружилися минулого року, їм було по 22 роки.

Як повідомили друзі пари, Давид працював учителем молодших класів.

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Удар по Кривому Рогу

У ніч на 13 червня у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Тоді ж у багатьох регіонах прогриміли вибухи. Вночі російські окупанти вдарили по житлових об'єктах Кривого Рогу. У одній з багатоповерхівок люди опинився під завалами. Рятувальники ліквідовували пожежу, яка охопила квартири з першого по п'ятий поверхи. Наразі відомо про те, що поранення отримали 28 мирних мешканців, 11 людей загинули. Пошуково-рятувальна операція завершена. Відомо, що окупанти випустили по місту шість ракет.

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