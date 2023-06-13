Унаслідок російського удару по багатоповерхівці Кривого Рогу загинуло вже 6 людей.

Очевидці удару російської ракети по п'ятиповерхівці Кривого Рогу в ніч на 13 червня розповіли у спілкуванні з журналістами подробиці трагедії. Зокрема, люди згадують страшний вибух. З собою постраждалі встигли взяти тільки мінімальний набір речей.

У коментарі ресурсу Новини. LIVE мати і донька - Людмила й Тетяна - кажуть, що встигли взяти воду й приготовані завчасно речі та вискочили надвір.

"Ми швидко вискочили, встигли лише сумки (взяти - УНІАН), раніше приготовані, кілька пляшок води - і все", - розповіла одна з жінок.

Інша очевидиця додала, що нічого не бачила, бо все було у диму. Крім того, за словами постраждалої, вона чула одразу серію вибухів. "Я у склі, а воно другий раз щось бахнуло, третій... Я не можу піднятися, а воно далі на мене сиплеться. Так, як вчили, "тривожний чемодан" біля дверей... документи. Не дочекаються", - розповіла жінка.

Вона додала, що не бачила інших постраждалих, бо РФ атакувала місто вночі. "Я не бачила, бо в мене все обличчя заливала кров", - поділилась постраждала.

Водночас інша мешканка Кривого Рогу, що мешкає з чоловіком по сусідству з будинком, куди влучила російська ракета, у коментарі "Суспільному" була шокована гучністю вибуху, який їй довелося почути у цю страшну ніч: "Я чула звук... Скло посипалося. Потім вибух такий страшний, що неможливо. Я кричу: діду, діду! Він не озивається. Я потихеньку піднялась, і він піднявся. Дивлюся, палець тримає, і на нозі скло його напевно зачепило".

Удар Росії по Кривому Рогу 13 червня 2023 - головне

У ніч на 13 червня російські окупанти атакували Кривий Ріг шістьма ракетами. За попередньою інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, силам ППО вдалося знищити три ворожі цілі, інші влучили у цивільні об'єкти.

Зокрема, країна-терорист вдарила по міській п'ятиповерхівці, що викликало пожежу у квартирах з першого по п'ятий поверх.

Рятувальники розбирають завали і ліквідовують вогонь, втім, уже відомо про 6 загиблих і 25 поранених.

Також РФ влучила по цивільному продуктовому складу, автомобільному підприємству і рятувальному підрозділу.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Всього РФ випустила у цю ніч по Україні 14 крилатих ракет, 11 з яких вдалося перехопити, і до чотирьох іранських дронів-камікадзе. А у вівторок вранці РФ здійснила повторну атаку з Каспійського моря трьома Ту-95мс. Цього разу до України долетіла лише одна крилата ракета, яку було знищено українською ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: