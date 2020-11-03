Напередодні фігурант одразу декількох кримінальних справ вийшов з-під варти під заставу.

Поліцейські викрили сутенера, причетного до організації «будинків розпусти» у Львові та в Дніпрі.

Читайте такожТримала два борделі: у Дніпрі затримали сутенерку, яка два роки переховувалася від слідстваПро це повідомляє поліція Львівської області.

Зазначається, що 29-річний житель міста Львова разом із співучасниками організував чотири «будинки розпусти» в орендованих помешканнях, де жінки надавали клієнтам платні сексуальні послуги, вартість яких починалась від 800 гривень і зростала в залежності від побажань клієнтів.

«У рамках досудового розслідування 2 листопада поліцейські провели десять санкціонованих обшуків у Львові та у Дніпрі, під час яких виявили та вилучили речові докази – «чорнову» бухгалтерію, грошові кошти, виручені від протиправної діяльності та інше», – говориться у повідомленні.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Також встановлено, що зловмисник причетний до ряду розбійних нападів, скоєних у Львові у вересні. Тоді йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна. За рішенням суду, він був звільнений з-під варти під заставу.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц