Месенджери залишаються найголовнішим зв’язком з містом.

В Маріуполі окупанти намагаються блокувати месенджери, але це залишається найголовнішим зв’язком з містом.

Про це під час всеукраїнського телемарафону повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Частково зберігається (мобільний зв’язок – УНІАН). Навіть попри заборону Viber в "ДНР" він продовжує працювати. Вони спробували його заблокувати, але Viber не дав його заблокувати окупантам. І тому, мабуть, найголовніший зв’язок з містом це через всілякі месенджери", - сказав він.

За його словами, мобільний зв’язок в Маріуполі працює дуже погано, але загалом зв’язок з містом є.

Крім того, Андрющенко додав, що окупанти почали вантажити метал в порту Маріуполя. За його словами, порт працює в дуже обмеженому режимі. "Дуже малими партіями можливо щось завозити або щось вивозити малими судами класу "ріка-море", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі ситуація катастрофічна, в місті давно немає світла, води. Він практично зруйнований російськими окупантами.

За даними мера міста, у Маріуполі залишається більш як 100 тис. жителів.

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