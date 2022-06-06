Зокрема, загарбники стверджують, що всі виплати на банківських картках містян буде забрано на користь ЗСУ.

Окупанти в Маріуполі поширюють фейки для провокування антиукраїнських настроїв та формування суспільної думки про відмову від евакуації.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів радник міського голови Петро Андрющенко.

"...так наших українців готують до депортації, а слово - то зброя або ліки. Звертаємось до всіх з проханням про поширення. Важливість цього важко переоцінити", - зазначив він.

Зокрема, Андрющенко навів три основні фейки.

Фейк №1. Усі пенсії та соціальні виплати на банківських картках маріупольців спрямують на користь ЗСУ, якщо гроші терміново не зняти з рахунків

"Всі гроші на банківських рахунках українських громадян зберігаються і не перераховуються без їх особистої згоди ані на ЗСУ, ані будь куди ще. Право власності українців є безумовним і захищеним державою. Мета фейку: формування антиукраїнських настроїв, відмова від евакуації та провокування використати центри "обналу", що керуються окупаційною адміністрацією. В підсумку - наповнити грошима керівництво окупантів", - повідомив радник мера.

Фейк №2. Усі, хто залишається в місті, є злочинцями та підлягають арешту при перетині блок-поста в Україні.

"Люди, які опинились на тимчасово окупованої території, є громадянами України, не переслідуються по закону і головне - ми б'ємося щодня за загальну евакуацію для всіх маріупольців. А наш великий дім Україна чекає на кожного з лагідними обіймами. Окрім того, для кожного маріупольця окремо працює вже 4 муніципальних центри "ЯМаріуполь" для надання всього спектру допомоги та адаптації при тимчасовій евакуації", - наголосив Петро Андрющенко.

Фейк №3. Усіх чоловіків одразу мобілізують в українську армію при перетині блок-поста в Україні.

"Ніхто навіть не вручає повістки. Ані в пунктах перетину лінії зіткнення, ані при постановці пізніше на військовий облік. Більш того, навіть за бажанням на сьогодні не беруть в ЗСУ людей з Маріуполя, якщо вони раніше не проходили військову службу", - розповів посадовець.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі шахраї хочуть нажитись на жителях міста, розповсюджуючи фейк про евакуацію з району Порт-Сіті до Запоріжжя під патронатом ООН та Червоного Хреста.

"Ця інформація є свідомим обманом, спрямованим на отримання грошей за перевезення з окупованих територій без надання послуги. Фактично – це шахрайство. Телефон шахраїв - +30683279596", - інформував Андрющенко.

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