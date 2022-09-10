В компанії закликають не вестися на інформаційні вкиди.

У мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's прокоментували чутки щодо відкриття закладів наприкінці цього місяця.

Про це очільниця відділу комунікацій українського McDonald's Алеся Муджирі написала у Facebook.

"Ми дуже любимо клієнтів McDonald's. Тому відкритися аби як не можемо. Є певний рівень сервісу, чистоти та якості, якого ми дотримуємося. Ви за нами скучили, а ми ще більше. Але треба ще почекати і не вестися на вкиди горе пабліків. Так, ресторани готуємо, люди відновлюють навички, дуже чекаємо найкращі у світі (без перебільшення) продукти", - зазначила Муджирі.

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Вона також додала, що компанія повідомить клієнтів про остаточну дату відкриття, коли буде надана вся інформація з максимальними деталями, які зможуть озвучити.

Нагадаємо, в Росії в заміннику McDonald's посилили правила для відвідувачів. У ресторанах "Вкусно и точка" гостям, зокрема, не можна користуватися розетками, а також вести фото- та відеозйомку.

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