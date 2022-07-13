У столиці Росії Москві в ресторані швидкого харчування "Вкусно и точка" на Великій Ординці, який почав працювати у тій же будівлі, в якій раніше був McDonald's, що пішов з російського ринку, для відвідувачів посилили правила.
Користувачам заборонили користуватися розетками, а також вести фото- та відеозйомку, повідомляє "Подъём", посилаючись на слова відвідувачки закладу.
Видання дізналося, що від представників ресторану, що гостей не каратимуть за селфі, зроблене в приміщенні. Також стало відомо, що користуватися розетками в приміщенні гостям дійсно заборонили.
"Зайшли тут і побачили правила. Я не знаю, як було саме з паперовими правилами у "Макдаку", але я там завжди заряджав гаджети. А тепер правилами заборонено розетками користуватися! Офігіти. І знімати фото-, відео не можна", - поскаржився відвідувач.
Нагадаємо, на початку березня в McDonald's повідомили, що через широкомасштабне вторгнення російських військ в Україну у РФ будуть тимчасово закриті всі ресторани.
16 травня стало відомо, що McDonald's остаточно залишає російський ринок.
У Росії перший ресторан Mcdonald's відкрився ще до розпаду СРСР - у січні 1990-го. Всього в Росії працювали 850 закладів цієї мережі ресторанів швидкого харчування.
12 червня у РФ відкрився замінник McDonald's - "Вкусно и точка".
ЗМІ дізналися, що у закладах можуть використовувати старі ресурси McDonald's, наприклад, булки. З першого дня відкриття візитною карткою "Вкусно и точка" стали цвіль, засмажені у фритюрі комахи та гнилі овочі.
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