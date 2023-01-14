Монумент було демонтовано під час комендантської години.

У Мелітополі російські окупанти демонтували пам'ятник Тарасу Шевченку. Оскільки вони бояться народного спротиву, то все зробили вночі.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив, що росіяни хочуть силоміць нав'язати українцям "русскій мір".

"Окупанти Мелітополя настільки хочуть винищити будь-що українське і силоміць нав’язати свій "русскій мір", що терор дійшов навіть до пам’ятників. При цьому орки настільки бояться народного спротиву, що як щури вилазять зі своїх нір виключно під покровом ночі", - написав він.

Відео дня

Федоров нагадав, що кілька місяців тому окупанти вивісили на головний флагшток міста свій рашистський триколор, проте чомусь зробили це "побєдобєсіє" посеред ночі.

"А вчора пізно ввечері, під час комендантської години, у самому серці міста демонтували пам’ятник Тарасу Шевченку. Мабуть "на підвал" забрали, адже тільки так і можуть розправлятись з неугодними. Орки думають, що, сховавши пам’ятник, вони погасять спротив тисяч жителів, які залишаються в окупації. Проте вже отримують зворотній ефект. Наші символи, як і наших жителів не зламати. Герої України - не на папері і не в камені. Вони в наших серцях і серед нас", - зазначив мер.

Ситуація у Мелітополі

Як раніше повідомляв УНІАН, з початку січня окупанти розпочали нову хвилю терору проти цивільного населення у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

Федоров заявляв, що російські загарбники у Мелітополі розпочали черговий виток репресій та нову хвилю депортації людей через звинувачення в антиросійській діяльності.

Вас також можуть зацікавити новини: