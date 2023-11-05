У ситуації, яка склалася, підвищувати зарплату викладачам можливо лише за умови модернізації мережі закладів вищої освіти.

Кількість викладачів в українських закладах вищої освіти наразі значно перевищує потреби системи. Кількість вступників за останні 15 років суттєво скоротилась.

Про це заявив заступник міністра освіти Михайло Винницький під час онлайн-зустрічі з представниками громадського об’єднання "Прогресильні", пише портал "Освіта.ua".

"15 років тому було 630 тисяч випускників шкіл щороку. Минулого року було 360 тисяч випускників шкіл. Демографія показує, що в нас спад у кількості вступників фактично наполовину", - зазначив Винницький.

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Водночас, число закладів вищої освіти і кількість викладачів у системі за 15 років не змінились.

"Я розумію, що це дуже непопулярно звучить, але в нас на сьогоднішній день забагато викладачів", - підкреслив чиновник.

Він вважає, що в ситуації, яка склалася, підвищувати зарплату викладачам можливо лише за умови модернізації мережі закладів вищої освіти.

"І коли ми говоримо про збільшення витрат на оплату викладачам, ми маємо розуміти, що бюджет не гумовий. На сьогоднішній день збільшення окладів чи збільшення зарплат викладачів є можливим лише за умови модернізації мережі", - наголосив Винницький.

Вища освіта в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що в Україні серйозно змінять процес здобуття вищої освіти. Зокрема, студенти обиратимуть, скільки вчитися, які предмети їм цікаві, та навіть зможуть змінювати спеціальність після 1-2 років навчання.

Крім того, замість заочного або вечірнього навчання буде впроваджене дистанційне. Враховуючи це, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий пояснив, як закінчуватимуть навчання ті, хто зараз вчиться на "заочці". Він зазначив, що в разі внесення відповідних законодавчих змін з 2024 року планується "вже не вводити ці форми навчання".

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