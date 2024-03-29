Під ударами були 10 регіонів, наразі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ, ще вночі по медичну допомогу звернулися шестеро людей, постраждалих від російської атаки. Серед них є дитина.

Про це повідомив очільник відомства Ігор Клименко. "Ворог атакував ракетами та дронами енергетичну інфраструктуру, цивільні об'єкти, приватні будинки. Загалом під ударом були 10 регіонів. По медичну допомогу одразу після ударів звернулися 6 людей, серед яких – дитина. Зруйновано близько 10 приватних будинків, ще десятки – пошкоджені", - написав він у Telegram.

Клименко зазначив, що до ліквідації наслідків нічних та ранкових ударів РФ були залучені понад 150 рятувальників та 35 спеціалізованих автомобілів ДСНС.

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"У ці хвилини рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських ударів, слідчі фіксують злочини, із потерпілими від ночі працюють наші психологи ДСНС та Національної поліції. Кожен, хто потребує допомоги, може звернутись до Пунктів Незламності на базі підрозділів ДСНС та Національної поліції", - додав міністр.

Нічна атака на Україну

Як повідомляв УНІАН, у ДТЕК інформують, що є поранений енергетик. За інформацією компанії, окупанти атакували три теплоелектростанції енергокомпанії.

Протягом цієї ночі російські війська спрямували по Україні 99 повітряних засобів ураження, серед яких були: 60 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область РФ.); 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (із трьох винищувачів МіГ-31К – Рязанська область РФ.); 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (ТОТ Крим); 9 керованих авіаційних ракет Х-59 (із дев’яти літаків Су-34 – Бєлгородська область); 4 крилаті ракети "Іскандер-К" (Курська область РФ); 21 крилату ракету Х-101/Х-555 (із одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – Енгельс РФ.).

Наші захисники знищили 84 повітряні цілі : 58 дронів, 17 ракет Х-101/Х-555, 5 - Х-59 та 4 "Іскандера".

Ворог намагався уразити енергетичну інфраструктуру та інші об’єкти критичної інфраструктури.

В "Укренерго" заявили, що зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центрально та західному регіонах. На Дніпропетровщині були застосовані аварійні відключення, на Харківщині - графіки погодинних відключень.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, загарбники били по об’єктах у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях.

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