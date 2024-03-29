Сили ППО збили 84 повітряні цілі з 99.

У ніч на 29 березня російські окупаційні війська завдали потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України.

Як повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, до відбиття атаки залучили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Ворог застосував 99 засобів повітряного нападу:

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60 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область РФ.);

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (із трьох винищувачів МіГ-31К – Рязанська область РФ.);

2 балістичні ракети "Іскандер-М" (ТОТ Крим);

9 керованих авіаційних ракет Х-59 (із дев’яти літаків Су-34 – Бєлгородська область);

4 крилаті ракети "Іскандер-К" (Курська область РФ);

21 крилату ракету Х-101/Х-555 (із одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – Енгельс РФ.).

Наші героїчні сили захисники знищили 84 повітряні цілі : 58 дронів, 17 ракет Х-101/Х-555, 5 - Х-59 та 4 "Іскандера".

Ракетно-дронова атака на Україну

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російські окупаційні війська вчергове масовано атакували Україну ракетами та "шахедами". Було зафіксовано пуски ракет з літаків Ту-95МС, "Кинджалів", авіаційних керованих ракет, балістики з Криму.

В результаті атаки зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центрально та західному регіонах. Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині - графіки погодинних відключень.

Загарбники били по об’єктах у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях.

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