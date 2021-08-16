Костянтина Павлова знайшли застреленим у власному будинку.

У Міністерстві внутрішніх справ розглядають три версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Про це розповів речник відомства Артем Шевченко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він нагадав, що відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

"Безумовно, тут кількість варіантів обмежена: це вбивство, самогубство або необережне поводження зі зброєю. Таке буває, я маю на увазі останнє. Потрібно провести первинні слідчі дії, зрозуміти, що стало причиною, провести експертизу зброї, встановити, чи з цієї зброї був зроблений постріл. Швидше за все, так і є, але це має бути точно встановлено", - розповів Шевченко.

Читайте такожЗМІ дізналися нові подробиці про загибель мера Кривого Рогу Павлова (відео)За його словами, будуть призначені судово-медична та балістична експертизи.

"Поки що про те, що сталося, говорити неможливо з точністю. Завтра картина буде більш очевидна, ніж сьогодні, почекаймо", - зазначив речник МВС.

Смерть мера Кривого Рогу

15 серпня стало відомо, що у власному будинку в селі Вільне знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Труп чоловіка в крові знайшов його знайомий. Поруч з ним лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова.

У ЗМІ повідомляють, що правоохоронці переглянули відео з камер спостереження. На них видно, що Павлов приставляв до грудей рушницю.

Автор: Людмила Жерновська