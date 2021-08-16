Його сусід почув постріл о 06:37.

Стали відомі нові подробиці загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Про це пише Страна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Так, правоохоронці переглянули відео з камер спостереження. На них видно, що Павлов приставляв до грудей зброю.

"Зняли відео з камер спостереження, де чітко видно, як загиблий мер ходить по будинку з рушницею, приставляючи собі її до серця, приміряючись, відставляючи і знову приміряючи. Потім на відео видно, як він вставив один патрон", - пише видання.

Читайте також"Вчора був веселий": колеги по партії не вірять у самогубство мера Кривого Рогу ПавловаЗа даними джерела, в останні хвилини Павлов часто курив і листувався телефоном.

"Потім вистрілив. Позадкував до виходу, впав. Є відео, де він вивалюється з вхідних дверей. На курці його палець, змиви, порохові гази, балістика", - зазначає видання.

Зазначається, що сусід мера чув постріл о 06:37. Судово-медична експертиза встановила, що смерть настала приблизно в цей час.

Смерть мера Кривого Рогу

15 серпня стало відомо, що у власному будинку в селі Вільне знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Труп чоловіка в крові знайшов його знайомий. Поруч з ним лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова.

Костянтин Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в грудні 2020 року. Він був кандидатом від ОПЗЖ. У другому турі він переміг кандидата від партії президента "Слуга народу".

Автор: Людмила Жерновська