Голова окружної ради Райнхард Загер заявив, що біженці з України, які вперше приїхали до Німеччини, більше не мають отримувати негайні пільги за громадянством.

Представники округів Німеччини закликають до скорочення допомог для майбутніх українських біженців.

Таку заяву зробив голова окружної ради Райнхард Загер, зазначивши, що Вищий комітет 294 німецьких округів вже погодив цю позицію, повідомляє Welt.de.

"Біженці з України, які вперше приїхали до Німеччини, більше не мають отримувати негайні пільги за громадянством, а замість цього мають отримувати пільги відповідно до Закону про пільги для осіб, які шукають притулку", — заявив Загер.

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Він нагадав, що окружна рада вже кілька місяців попереджає про перевантаження через зростаючу кількість біженців, а також виступає за перехід від грошових допомог до пільг в натуральній формі для прохачів притулку та введення вимоги працювати для біженців.

Представник Pro Asyl з політики щодо біженців Тарек Алаовс вважає цю вимогу нереалістичною: "Це призведе до створення двокласового суспільства для українських біженців та суперечить будь-якій юридичній рівності. Усі біженці з України отримали однаковий статус захисту, оскільки вони втекли з тих самих причин. Не може бути ніякого крайнього терміну, який це змінить", - сказав він, зазначивши, що ця вимога є не чим іншим, як політичним кроком за рахунок біженців.

Експерт з міграції Герберт Брюкер вважає, що рівень пільг для шукачів притулку не може бути змінений довільно. "Конституційний суд передбачає, що прожитковий мінімум має бути гарантований", - зазначив він.

Українські біженці в Німеччині

Згідно з даними Євростату, на кінець червня 2023 року в Німеччині було зареєстровано приблизно 1,1 мільйона громадян України.

У вересні 2023 року повідомлялося, що Німеччина вдвічі скоротить допомогу біженцям.

У вересні 2023 року повідомлялося про те, скільки українських біженців повернуться з Німеччини додому.

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