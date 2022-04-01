Викладення Державного Гімну України в новій редакції "ознаменує новий історичний етап розвитку Української держави, її народу та нації, закріпить перемогу в боротьбі за існування та захист незалежності", вважають автори законопроекту.

У Верховній Раді України зареєстровано два законопроекти щодо внесення змін до тексту Державного Гімну України.

Тексти законопроектів розміщені на сайті парламенту.

Йдеться про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний Гімн України" (№7162) (ініціатор законопроекту - Людмила Буймістер) та альтернативний до нього законопроект з аналогічною назвою, №7162-1 (ініціатори - Іван Юнаков та Георгій Мазурашу).

Так, першим законопроектом пропонується перші два рядки куплету викласти в новій редакції:

"Переможе Україна! І слава, і воля,

Бо нам, браття молодії, усміхнулась доля".

Наразі ці рядки звучать так:

"Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля".

Автор законопроекту у пояснювальній записці до нього зазначає, що його ухвалення "дозволить офіційно закріпити в тексті Державного Гімну України важливу українцям фразу - Переможе Україна".

"Нова редакція перших двох рядків Державного Гімну якнайкраще показуватиме те, за що бореться і заради чого живе вся єдина Україна з 24 лютого 2022 року", - пояснює Буймістер.

Другим законопроектом пропонується встановити, що Державним Гімном України є національний гімн на музику М.Вербицького зі словами наступного змісту:

"Процвітає України, її слава й воля!

Вже нам браття українці усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє

Бо у нашій Україні доленька квітніє!

А завзята праця щира всіх нас об’єднає

Пісня волі в Україні гучніше лунає!

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!".

Автори цього законопроекту у пояснювальній записці зазначають, що ухвалення їхнього законопроекту та викладення Державного Гімну України в новій редакції "ознаменує новий історичний етап розвитку Української держави, її народу та нації, закріпить перемогу в боротьбі за існування та захист незалежності".

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