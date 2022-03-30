Депутат також нагадала про пакет державної підтримки переселенцям, яким довелося залишити своє місце проживання через війну.

Голова партії "Слуга народу", народний депутат Олена Шуляк повідомила, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо компенсації українцям втраченого через війну житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час брифінгу.

"В парламенті вже зареєстрований законопроект 7198... Він стосується того, що люди, які втратили своє житло, домівки яких зруйновані або пошкоджені, - вони обов'язково на сьогодні реєструються вже через "Дію" і будуть мати право отримувати компенсацію не грошима, а квадратними метрами", - зазначила Шуляк.

Компенсація за втрачене житло

При цьому, є певні обмеження: йдеться про надання житлової площі з обмеженням до 150 кв. м.

"Цей закон стосується громадян України. Стосується лише поки що житлових приміщень. Для того, щоб держава вже зараз почала працювати, почала прораховувати, яким чином, з використанням яких коштів... Ми рахували - це надзвичайно високі цифри, це сотні мільярдів гривень. Для того, щоб зараз вже починати працювати над тим, щоб наші громадяни могли отримувати квадратні метри як своє житло", - сказала парламентар.

Вона зауважила, що у багатьох містах є повністю зруйновані будинки. Так, законопроектом передбачено, що людина, обираючи компенсацію квадратними метрами, може обирати і місто, де вона хоче оселитися в майбутньому.

"Наприклад, якщо у неї зруйнована квартира в Харкові, вона, звичайно, зможе обрати відповідну квартиру такого ж метражу, наприклад, в іншому обласному центрі, з такими ж характеристиками", - пояснила Шуляк.

Депутат також висловила сподівання, що така ініціатива допоможе і у зборі інформації для подальшого використання відповідних доказів в судових позовах до Росії - щодо компенсації нею збитків.

Державна підтримка переселенців

Також говорячи про пакет державної підтримки переселенцям, яким довелося залишити своє місце проживання через війну, Шуляк зауважила, що близько 10 млн українців з початку повномасштабної війни Росії проти України були вимушені залишити свої домівки. Частина з них залишила Україну, а частина - близько 6 млн, з яких понад 2 млн дітей, - залишаються в Україні і є внутрішніми переселенцями.

Шуляк нагадала, що з 21 березня ВПО реєструються та стають на облік. "Станом на вчора Міністерство соціальної політики надало інформацію, що 130 тисяч внутрішньо переміщених осіб вже зареєстровані. На сьогодні така реєстрація відбувається через центри надання адміністративних послуг, через представників у територіальних громадах або через центри соціального захисту", - сказала вона і додала, що за декілька днів така послуга має стати доступною і в "Дії".

Так, з березня такі зареєстровані особи мають право отримувати допомогу від держави: 2 тис. грн - для дорослого і 3 тис. грн - для дитини або людини з інвалідністю. Для отримання грошей за березень потрібно зареєструватися до 14 квітня.

Виплати людям, які приймають переселенців

Крім того, люди, які безкоштовно приймають переселенців у своїх домівках, з березня отримуватимуть по 450 грн за кожну особу, яку вони приймають у себе вдома.

"Близько 698 тисяч осіб проживають у різних помешканнях. І люди, які надають такий прихисток внутрішньо переміщеним особам, точно мають право на таку компенсацію як 450 гривень від держави за кожну особу", - сказала депутат.

Комунальні підприємства, зокрема садочки, школи та санаторії, які використовуються для надання тимчасового житла для ВПО, матимуть право отримати від держави компенсацію за комунальні платежі.

Також роботодавці, які приймають на роботу ВПО, мають право отримувати від держави компенсацію за два місяці роботи такої людини у розмірі 6 тис. 500 грн за місяць.

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