У майбутньому це можуть зробити.

Член комітету Верховної Ради з питань нацоборони Федір Веніславський в ефірі телемарафону заявив, що зараз повістки у застосунку "Дія" не будуть запускати.

Однак у майбутньому цю ініціативу можуть реалізувати в Україні. За його словами, зараз Україна просто не має технічних можливостей, щоб оцифрувати військовий облік і запустити повістки у "Дії".

"Потенційно в майбутньому ми маємо до цього прийти, оскільки цифровізація передбачає спрощення всіх дій і паперові повістки точно мають піти у минуле. Але на сьогодні це проекти не в короткостроковій перспективі", - пояснив Веніславський.

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Вручення повісток в Україні

7 лютого Верховна Рада подовжила на 90 днів дія воєнного стану та мобілізації.

Як нещодавно повідомляв УНІАН, в Україні тепер повістки вручатимуть по-новому, представники військкоматів можуть виписувати їх військовозобов'язаним незалежно від місця їхнього проживання та перебування на військовому обліку.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що затверджений ще на початку повномасштабного вторгнення РФ план щодо мобілізації безумовно не завершений і тим більше не перевищений.

За його словами, на самому початку основний, найбільший удар прийняла і витримала регулярна армія. Люди, які вже служили в армії і мали відповідний досвід. До них приєдналися ветерани початку російсько-української війни, ті, хто служив і воював з 2014 року. Таким чином, першим хвилям вторгнення протистояли перш за все ті, хто вже служив і воював. Але зараз, природно, сили оборони і безпеки країни комплектуються людьми, яких перш за все потрібно навчити

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