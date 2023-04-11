Наразі особливо важливе значення надається підготовці тих підрозділів, які братимуть участь в контрнаступі, сказав Резніков.

Затверджений ще на початку повномасштабного вторгнення РФ план щодо мобілізації безумовно не завершений і тим більше не перевищений, розповів в інтерв'ю Delfi міністр оборони Олексій Резніков.

При цьому він зазначив, що у Генштаба "немає необхідності оголошувати нову мобілізацію".

"Так що, Генштаб з компенсацією втрат, які ми, на жаль, зазнаємо, продовжує справлятися в спокійному, поступовому темпі, і брак живої сили ми, звичайно, не відчуваємо", - сказав міністр.

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Резніков зазначив, що не менш важливим є і навчання нових людей, їхня підготовка.

"На самому початку основний, найбільший удар прийняла і витримала регулярна армія. Люди, які вже служили в армії і мали відповідний досвід. До них приєдналися ветерани початку російсько-української війни, ті, хто служив і воював з 2014 року. Таким чином, першим хвилям вторгнення протистояли перш за все ті, хто вже служив і воював. Але зараз, природно, сили оборони і безпеки країни комплектуються людьми, яких перш за все потрібно навчити", - пояснив Резніков.

У цьому контексті глава Міноборони нагадав, що в одній лише Великій Британії проходять підготовку 30 тисяч українських військових. До Британії приєдналися Канада, Скандинавські країни.

"У самій Європі досі діє безліч інших різних програм. Наших військових навчає також Литва, інші країни Балтії та Польща. Наші солдати навчаються користуватися системами ППО, артилерією, танками та іншою бронетехнікою. Військові проходять як індивідуальну, так і колективну підготовку, починаючи з рівня батальйону. Наразі особливо важливе значення надається підготовці тих підрозділів, які братимуть участь у контрнаступі. Він почнеться тоді, коли Генштаб вирішить, що час настав", - відповів Резніков.

Мобілізація в Україні - що відомо

Загальну мобілізацію оголосили у перші дні російського повномасштабного вторгнення. Вона триватиме доти, доки РФ не виведе свої війська з України.

Згідно з чинним законодавством, вік, який підпадає під мобілізацію, становить 18-60 років. Всі чоловіки цього віку вважаються військовозобов'язаними і їх можуть мобілізувати.

На тлі підготовки ЗСУ до весняного контрнаступу почастішали чутки про нібито початок нової хвилі мобілізації. Але в Генштабі неодноразово відповідали, що поки не відчувають брак військових.

4 січня 2023 року в Україні затвердили нові правила військового обліку. Згідно з постановою, військовий облік відбуватиметься через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

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