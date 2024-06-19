У разі невідповідності даних, громадянам можуть відмовити у перетині кордону на виїзд з України.

Відтепер QR-код у мобільному застосунку "Резерв+" є чинним військово-обліковим документом для пред’явлення на кордоні.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі УП. За його словами, Уряд унормував законодавство щодо застосунку для військовозобов'язаних.

"Міністерством оборони було анонсовано можливість оформлення військово-облікового документу в електронній формі з використанням мобільного додатку. У зв’язку з цим Державна прикордонна служба України зазначає, що в пунктах пропуску на кордоні заходи прикордонного контролю відбуватимуться як і раніше з дотриманням норм чинного законодавства. Рішення щодо пропуску осіб прийматимуться на основі наявності всіх необхідних умов пропуску та інформації, яка дає підстави для перетину кордону", - зазначив Демченко.

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За його словами, це також стосується й наявності у військово-облікових документах у паперовій чи електронній формі інформації з зазначенням підстав про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров’я. З 18 травня це є додатковою умовою перетину кордону окремих категорій громадян.

Демченко наголосив, що прикордонники наполегливо радять військовозобов’язаним уважно перевіряти інформацію, яка дає право на перетин державного кордону, в своїх військово-облікових документах, зокрема і в електронній формі.

Прикордонники, у разі необхідності, здійснюють перевірку інформації з військово-облікових документів через систему "Оберіг". У разі невідповідності даних, громадянам можуть відмовити у перетині кордону на виїзд з України.

Мобілізація в Україні - останні нововведення

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 18 червня в Україні запустили послугу з генерування електронного військово-облікового документу через застосунок "Резерв+".

Вже вдень заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко повідомила, що після того, як функціонал був запущений уночі, ним вже скористалися 62 тис. користувачів. Вона зауважила, що функціонал запускають "ітераційно, тобто декількома хвилями", тому можуть виникати проблеми з роботою з застосунком, але в результаті абсолютно всі отримають доступ до можливості генерації електронного військового квитка.

За її словами, доступ до застосунку матимуть 176 країн та Україна. Черногоренко підкреслила, що електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Цей документ містить QR-код, завдяки якому уповноважені органи - поліція, ТЦК та СП можуть перевірити чинність документа за допомогою камери на смартфону.

За даними Міністерства оборони, через мобільний застосунок "Резерв+" станом на 17 червня оновили свої дані понад 1,5 млн військовозобов’язаних українців.

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