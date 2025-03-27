У 'Резерв+' запустили відстрочки для більшої категорії людей з інвалідністю

Для забезпечення такої можливості Міноборони налагодило взаємодію з Єдиною інформаційною системою соціальної сфери.

У застосунку "Резерв+" стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю, дані про яких є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС). Раніше відстрочку онлайн могли оформити лише люди з інвалідністю, дані яких знаходились в реєстрі Пенсійного фонду України (ПФУ), та мали відповідне пенсійне посвідчення.

Про це повідомило Міністерство оборони.

"Відстрочки для людей з інвалідністю через "Резерв+" були одним із найчастіших запитів від користувачів. Працюємо над тим, щоб усі види відстрочок були доступні у застосунку і їх можна було отримати без черг та папірців", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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У відомстві пояснили, щоб оформити відстрочку, треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку "Резерв+", вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім відповідну категорію. Згодом користувач отримає сповіщення із результатом. Якщо даних в реєстрі не знайдено, варто звернутися до Управління соціального захисту населення за місцем проживання і надати оригінал первинного документа про підтвердження інвалідності та документ, що ідентифікує особу.

Відстрочки у "Резерв+"

Відстрочки у застосунку Резерв+ запустили восени минулого року для трьох категорій — люди з інвалідністю із пенсійним посвідченням ПФУ; студенти, аспіранти й докторанти; а також багатодітні батьки, які мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі.

7 лютого у застосунку "Резерв+" з'явилося автоматичне продовження відстрочок від мобілізації для людей з інвалідністю та здобувачів освіти. Автоматичне продовження відтермінування від мобілізації в додатку відбувається для людей з інвалідністю, у яких є відповідне посвідчення Пенсійного фонду. Також це стосується студентів, аспірантів і докторантів.

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