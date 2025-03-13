Наразі міністерство працює над запровадженням такої функції.

Верховна рада України підтримала ухвадення законопроєкту №12093. Про це на своїй сторінці в "X" повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

"Тепер у Резерв+ з'явиться сервіс сплати штрафів за порушення військового обліку. Команда вже працює над його запуском, про терміни повідомлю. Користуватися ним можна буде добровільно", - сказала Черногоренко.

За її словами, в додатку планується запровадити таких алгоритм дій для оплати штрафу онлайн:

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Людина у Резерв+ подає заяву, що визнає порушення. У Резерв+ надходить постанова про порушення. Людина сплачує штраф за реквізитами в застосунку. Оплата підтверджується, і постанова вважається виконаною.

Черногоренко також зауважила, що сплата штрафу не звільняє людину від можливої мобілізації. Крім того вона написала, що у користувачів зʼявиться можливість отримати 50% знижку на сплату штрафу, якщо вони подадуть заяву і отримають постанову у перші 20 днів.

"Ми хочемо дати таким людям можливість сплатити штраф швидко, без втрати часу. Щоб процедура була справедливою і зручною. Нові правила зроблять процес прозорішим і дозволять вирішувати питання без зайвої бюрократії. Альтернативний шлях із візитом до ТЦК і написанням заяви про порушення також залишається Дякую депутатам за підтримку цього законопроєкту", - додала Черногоренко.

Мобілізація в Україні: важливі новини

Напередодні Верховна рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №12442, який запроваджує відповідальність за порушення, вчинені керівниками ТЦК та головами і членами ВЛК.

Водночас нардеп Олександр Федієнко зазначив, що навіть у разі, якщо людину було мобілізовано з порушеннями, їй все одно доведеться служити, доки судом не будуть визнані винними відповідні посадові особи.

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