Послуга з оформлення відстрочки від мобілізації онлайн вже доступна в останньому оновленні застосунку "Резерв+". Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у Facebook.
За його словами, для оформлення відстрочки онлайн необхідно авторизуватися у "Резерв+" і надіслати запит. Система автоматично перевірить наявність права на відстрочку. У разі позитивної відповіді цей статус відобразиться в електронному військовому документі.
Зараз оформити онлайн-відстрочку можуть:
- люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності;
- студенти, аспіранти та докторанти, які здобувають освіту у послідовному порядку.
"Це важливий крок у напрямку переведення військового обліку у зручний цифровий формат. Команда Міноборони працює над тим, аби максимально зменшити кількість паперової роботи для військовозобов’язаних та наших захисників", - зазначив міністр.
Мобілізація в Україні
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що безробітні люди, які не платять податки, є в пріоритеті для мобілізації. Він тоді зазначив, що абсолютна більшість сформованих повісток через реєстр "Оберіг" були надіслані людям, які є безробітними та не платять податки в бюджет.
Шмигаль також зазначав, що критерії бронювання мають бути такими, що задовольнять ЗСУ, бізнес і спеціалістів.