Наразі оформити онлайн-відстрочку можуть люди з інвалідністю та здобувачі послідовної освіти.

Послуга з оформлення відстрочки від мобілізації онлайн вже доступна в останньому оновленні застосунку "Резерв+". Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у Facebook.

За його словами, для оформлення відстрочки онлайн необхідно авторизуватися у "Резерв+" і надіслати запит. Система автоматично перевірить наявність права на відстрочку. У разі позитивної відповіді цей статус відобразиться в електронному військовому документі.

Зараз оформити онлайн-відстрочку можуть:

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- люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності;

- студенти, аспіранти та докторанти, які здобувають освіту у послідовному порядку.

"Це важливий крок у напрямку переведення військового обліку у зручний цифровий формат. Команда Міноборони працює над тим, аби максимально зменшити кількість паперової роботи для військовозобов’язаних та наших захисників", - зазначив міністр.

Мобілізація в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що безробітні люди, які не платять податки, є в пріоритеті для мобілізації. Він тоді зазначив, що абсолютна більшість сформованих повісток через реєстр "Оберіг" були надіслані людям, які є безробітними та не платять податки в бюджет.

Шмигаль також зазначав, що критерії бронювання мають бути такими, що задовольнять ЗСУ, бізнес і спеціалістів.

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