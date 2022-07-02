Наразі відомо про 21 загиблого внаслідок цієї атаки.

У смт Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області розбір завалів у дев’ятиповерховому житловому будинку та триповерховій будівлі бази відпочинку завершено.

Про це повідомили у МВС.

Зазначимо, що раніше сьогодні перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів, що у селі Сергіївка, де ударом окупантів зруйновано дев'ятиповерхівку, сигнал повітряної тривоги було подано приблизно за 8-10 хвилин до прильоту крилатої ракети. "На превеликий жаль, жодна особа із сумнозвісної дев'ятиповерхівки не вийшла за сигналом тривоги", - констатував він.

Як повідомляв УНІАН, вночі 1 липня окупанти завдали ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області. Зруйновано 9-поверховий житловий будинок та будівлі бази відпочинку. База відпочинку належить МОЗ Молдови. На базі розташовано центр з реабілітації дітей, які мають тяжкі захворювання.

Підтверджено загибель 21 особи, серед яких дитина, ще близько 40 постраждало.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов'язане з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

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