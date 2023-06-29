Тамтешні колабораційні "органи влади" цілком занедбали стадіон.

Стадіон "Шахтар" в окупованому Донецьку став геть непридатним для будь-якого спортивного дозвілля. Російські загарбники цілком знищили цей об'єкт інфраструктури.

Як свідчать опубліковані у місцевому підконтрольному окупантам Telegram-каналі кадри, тамтешні колабораційні "органи влади" цілком занедбали стадіон: рослинність вкрила стіни, глядацьку зону й поле. Подекуди ще проглядається асфальтована доріжка.

У 2018-му користувачі мережі вже зауважували плачевний стан стадіону. Втім, після приходу "русского мира" в Донецьку знищена російськими бойовиками інфраструктура так і не була відновлена.

Те ж окупанти вчиняють з благоустроєм інших окупованих територій, зокрема з повністю знищеним Маріуполем, мешканці якого вимушені жити й харчуватися на вулицях, а в перші місяці окупації росіяни займалися тільки одним - "прибирали" докази своїх воєнних злочинів: тіла убитих цивільних.

Крім того, росіяни на окупованих територіях займаються мародерствами і вивезенням української украденої с/г продукції на територію Росії.

Стадіон "Шахтар" - що відомо

Стадіон збудували ще у 1930-х, відтоді він став домашньою ареною місцевої футбольної команди "Стахановець", з якої вийшов ФК "Шахтар".

У 2003 році він приймав матчі збірної України проти Румунії та збірної Ірландії.

Останню, четверту, реконструкцію мали розпочати у 2011-му.

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