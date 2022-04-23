Тіла упаковують у пластикові мішки і вивозять в с. Мангуш, де насипом звалюють їх в 300-метрову траншею.

Окупанти "зачищають" від тіл загиблих завали драматичного театру в Маріуполі, зруйнованого внаслідок бомбардування російським літаком.

Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти продовжують "зачистку" в центрі Маріуполя. Наразі йде зачистка завалів драматичного театру. В процесі окупанти упаковують знайдені тіла загиблих в пластикові мішки, тракторами та вантажівками переміщують в накопичувач в промисловій зоні в районі Нікольського шосе. Потім, за наповненням, вивозять в с. Мангуш, де насипом звалюють в 300-метрову траншею", - заявив Андрющенко.

Він додав, що до цих робіт залучені виключно командировані працівники так званих "МСЧ ДНР" через відмову місцевих мешканців в участі в подібних роботах.

"Цинізму росіян немає межі. Територія скверу під драматичним театром використовувалась для кладовища солдатів нацистської Германії, тіла яких було ексгумовано та перезаховано лише в 2018-2019 роках при проведені реконструкції. Тепер росіяни знов перетворили центр Маріуполя на кладовище", - заявив Андрющенко.

Росія скинула бомбу на драмтеатр у Маріуполі: що відомо

16 березня російські війська скинули бомбу на будівлю драмтеатру у Маріуполі, де ховалися сотні мирних жителів. Уламками завалило вхід в бомбосховище, і через тривалий обстріл довго час не було інформації про постраждалих.

Станом на 25 березня стало відомо, що у будівлі театру могли загинути близько 300 осіб. Мешканка Маріуполя, яка пережила бомбардування драмтеатру та йшла пішки до Бердянська, розповіла, що під час трагедії вона втратила бабусю та собак.

"Був величезний завал. Бігали люди, кричали, кликали батьків. Були втрачені діти, шукали мам. Хто міг, той виводив дітей та намагався їх заспокоїти. Бомба впала прямо в зал, де ми сиділи", - розповіла вона.

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