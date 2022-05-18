Міська влада вирішила, що тепер російській мові не місце в українських школах.

У школах Житомира учні більше не будуть вивчати російську мову.

Про це заявив міський голова Сергій Сухомлин.

"Російській мові в українській школі не місце. За потреби, влаштуємо у школах групові або індивідуальні консультації для розуміння термінології", – пояснив він.

Водночас з 1 червня міська влада планує запустити мовні табори для дітей, які переїхали до Житомира зі східних регіонів, для покращення рівня української.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня мер Житомира Сергій Сухомлин запропонував з 1 вересня більше не набирати у школах міста класи з вивчення російської мови.

"Я все ж хочу, щоб з 1 вересня ми вже не набирали в наших школах класи з вивчення російської мови. Ми бачимо, що ця мова ще років 20-30 для наших дітей не знадобиться", - заявив він тоді.

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