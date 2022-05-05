Його розмістять поруч з Монументом Вічної слави.

На площі Перемоги у Житомирі сьогодні вранці демонтували радянський танк.

Про це у Facebook повідомив мер міста Сергій Сухомлин.

"Танк переїхав! Робили це тихо. Зранку. Це потрібно було для безпеки. Скупчення не на часі. Тепер пам’ятник-танк Т-34-85 займе своє місце поруч з Монументом Вічної слави. Там щороку 8-го травня будемо вшановувати пам’ять загиблих у Другій світовій війні, зокрема тих, хто визволяв від загарбника Житомир", - розповів він.

Також Сухомлин додав, що назву площі Перемоги змінювати не будуть.

"Після війни ми її капітально відремонтуємо. І ця назва символізуватиме перемогу над нацизмом у Другій світовій та над рашизмом у сучасній російсько-українській війні. Забувати історію не можна. Але робити, як в РФ, фетиші з радянських пам’ятників та називати перемогу в Другій світовій, де загинули мільйони, святом… цинічно. Пам’ятати про всіх захисників та вшановувати їхню пам’ять. Ось що насправді важливо", - підкреслив мер Житомира.

Довідка. Танк Т-34 на площі Перемоги в Житомирі було встановлено на честь 20-річчя перемоги над німецько-фашистськими військами у Другій світовій війні. Урочисте відкриття відбулося напередодні 9 травня 1965 року.

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