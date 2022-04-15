Російську мову можуть викладати у школі, якщо всі батьки на це погоджуються.

Російська мова може викладатися у загальноосвітніх школах у разі, якщо весь батьківський колектив це підтримуватиме.

Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

"Треба діяти у чіткій відповідності до закону. І якщо батьки не бажають, щоб їхня дитина вивчала російську мову, просто не створювати такі класи, не залучати до навчальних планів тощо", - сказав він.

Він додав, що російська мова досі для багатьох громадян залишається рідною, попри те, що це мова країни-агресора, "і тому тут треба йти за чинним законодавством".

"Якщо у класі всі, я підкреслюю, всі батьки погоджуються на те, що у навчальний план як предмет варіативної складової будуть вчити російську мову, вони мають на це конституційне право".

Якщо не всі батьки погоджуються – цього предмету в школі не буде.

Він пропонує переглянути навчальний план – і замість російської включати інші предмети – англійську мову, математику, історію тощо.

"Якщо ми погоджуємося на викладання російської мови, то, думаю, кожен урок російської мови має починатися словами: Росія – країна-агресор, Путін – воєнний злочинець, Росія винувата у геноциді українського народу. Ось на таких умовах можна вивчати цю мову", - додав омбудсмен.

Напередодні мер Житомира Сергій Сухомлин запропонував у зв’язку з агресією Росії не набирати у новому навчальному році учнів до класів російської мови.

Своєю чергою, Горбачов звернув увагу на цілком законному рішенні – відправити вчителів російської мови "у простій".

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