Моргенштерн просить ОАСК витребувати у СБУ постанову про заборону йому в’їзду в Україну.

Окружний адмінсуд Києва відкрив справу за позовом російського реп-виконавця Моргенштерна (Алішера Валєєва) проти Служби безпеки України.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду.

22 червня суд залишив позов росіянина «без руху», бо заяву подали без додержання вимог, встановлених статтями 160,161 Кодексу адміністративного судочинства України.

Позивач, стверджують у суді, недоліки усунув, тому провадження 2 липня зареєстрували.

«Наразі позовна заява та додані матеріали відповідають вимогам КАСУ. Дана справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи», – інформують в ОАСК.

Валєєв просить суддів визнати протиправними дії СБУ щодо підготовки документів та звернення до Мінкульту щодо внесення його прізвища до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Також співак просить визнати протиправними та скасувати наказ Мінкульту від квітня 2021 року про оновлення відповідного Переліку, на підставі звернення СБУ та його оприлюднення на офіційному веб-сайті, який доповнено особою Алішера Валєєва.

Читайте такожFozzy Group звільнила топ-менеджера одного зі стартапів, який насміхався з українцівВодночас Моргенштерн просить ОАСК витребувати у Служби безпеки України постанову про заборону йому в’їзду в Україну.

Концерти Моргенштерна були заплановані на червень 2021 року в Харкові та Запоріжжі. Крім того, перший сольний концерт скандального співака анонсували у Палаці Спорту в Києві. За крісло в першому ряді організатори просили близько 5 тисяч гривень.

28 квітня на підставі листа СБУ Мінкульт включив реп-виконавця до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

У коментарі ЗМІ в спецслужбі уточнили, що реп-виконавець «пропагує культ насильства і жорстокості, поширення і вживання наркотичних засобів і психотропних речовин».

Анонс концертів росіянина зчинив у мережі справжню «бурю», а той в Instagram заявив, що йому «страшно». Активісти нагадали СБУ, що Моргенштерн раніше засвідчив свою любов до Путіна.

Окупований Крим, за словами самого репера, він не відвідував, щоби мати змогу потрапити у материкову Україну.

Минулого року виступ виконавця в Одесі обернувся скандалом. Моргенштерн зі сцени назвав "показухою" оголошення жалоби з нагоди страшної пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

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Автор: Яна Ставська