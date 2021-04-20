У Моргенштерна заплановано три концерти в Україні – у Києві, Запоріжжі та Харкові.

Прихильник Путіна, російський репер Моргенштерн, концерти якого заплановані в Україні влітку 2021 року, припустив, що виступи скасуються.

Про це він заявив на своїй сторінці в Instagram.

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Він натякнув на пандемію коронавірусу, а також згадав про реакцію українців на його образи в бік жертв пожежі в Одеському коледжі.

«Зараз ми узагалі не поїдемо, бо там починаються якісь штуки прикольні… І, схоже, знову будуть переноситися концерти, тому що більша частина артистів уже все перенесли. Особливо після історії з Одесою. Мені страшно банально, я не буду брехати. Мені страшно їхати», – поділився він зі своїми фанатами.

Концерти Моргенштерна були заплановані на червень 2021 року в Харкові та Запоріжжі. Водночас компанія-дистриб’ютор ще не зняла анонс станом на 18:30 20 квітня.

Крім того, перший сольний концерт скандального співака анонсували у Палаці Спорту в Києві. За крісло в першому ряді організатори просили близько 5 тисяч гривень.

Що відомо про концерти Моргенштерна в Україні

Минулого року виступ виконавця в Одесі обернувся скандалом. Моргенштерн зі сцени назвав "показухою" оголошення жалоби з нагоди страшної пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Пізніше у Держприкордонслужбі прокоментували заплановані концерти Моргенштерна в Україні. А у Службі безпеки України перевіряли російського репера Моргенштерна на предмет підстав про недопущення в Україну, але причин у відмові не було.

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Автор: Яна Ставська