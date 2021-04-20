Прихильник Путіна, російський репер Моргенштерн, концерти якого заплановані в Україні влітку 2021 року, припустив, що виступи скасуються.
Про це він заявив на своїй сторінці в Instagram.
Читайте такожЕксперт про стиль Мендель у Парижі: професійний провал
Він натякнув на пандемію коронавірусу, а також згадав про реакцію українців на його образи в бік жертв пожежі в Одеському коледжі.
«Зараз ми узагалі не поїдемо, бо там починаються якісь штуки прикольні… І, схоже, знову будуть переноситися концерти, тому що більша частина артистів уже все перенесли. Особливо після історії з Одесою. Мені страшно банально, я не буду брехати. Мені страшно їхати», – поділився він зі своїми фанатами.
Концерти Моргенштерна були заплановані на червень 2021 року в Харкові та Запоріжжі. Водночас компанія-дистриб’ютор ще не зняла анонс станом на 18:30 20 квітня.
Крім того, перший сольний концерт скандального співака анонсували у Палаці Спорту в Києві. За крісло в першому ряді організатори просили близько 5 тисяч гривень.
Що відомо про концерти Моргенштерна в Україні
- Минулого року виступ виконавця в Одесі обернувся скандалом. Моргенштерн зі сцени назвав "показухою" оголошення жалоби з нагоди страшної пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
- Пізніше у Держприкордонслужбі прокоментували заплановані концерти Моргенштерна в Україні. А у Службі безпеки України перевіряли російського репера Моргенштерна на предмет підстав про недопущення в Україну, але причин у відмові не було.
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram