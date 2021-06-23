Причини внесення Кіркорова до переліку небезпечних осіб не уточнюються.

Міністерство культури та інформаційної політики України за поданням СБУ внесло російського співака Філіпа Кіркорова до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Як наголосили в Міністерстві, процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством воно не має повноважень самостійно вирішувати, кого слід включати у список.

Відповідний перелік осіб оновлено, з ним можна ознайомитись на офіційному сайті Мінкульту.

Філіп Кіркоров неодноразово виступав на підтримку російського режиму. Зокрема - підтримував силовий розгін акцій на підтримку Навального і називав Путіна "найкращим президентом".

Читайте такожУ СБУ готові в суді захищати свою позицію щодо позову МоргенштернаФіліп Кіркоров не раз виступав на підтримку російського режиму. Зокрема - підтримував силовий розгін акцій на підтримку Навального і називав Путіна "Кращим президентом". Він також підтримує окупацію і анексію Криму.

Нагадаємо, раніше в "чорний список" СБУ і Мінкульту внесли російського репера Моргенштерна (Алішер Валєєв). На літо 2021 року в нього було заплановано декілька концертів в Україні.

На своїй сторінці в Instagram Моргенштерн заявив, що в Україні "самі скажені фанати і сексуальні с ** ки". Він також висловив надію на те, що рано чи пізно його концерт все-таки відбудеться в Україні.

Згодом він подав в Окружний адмінсуд Києва позов проти СБУ.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров