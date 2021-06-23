Міністерство культури та інформаційної політики України за поданням СБУ внесло російського співака Філіпа Кіркорова до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.
Як наголосили в Міністерстві, процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством воно не має повноважень самостійно вирішувати, кого слід включати у список.
Відповідний перелік осіб оновлено, з ним можна ознайомитись на офіційному сайті Мінкульту.
Філіп Кіркоров неодноразово виступав на підтримку російського режиму. Зокрема - підтримував силовий розгін акцій на підтримку Навального і називав Путіна "найкращим президентом".
Читайте такожУ СБУ готові в суді захищати свою позицію щодо позову МоргенштернаФіліп Кіркоров не раз виступав на підтримку російського режиму. Зокрема - підтримував силовий розгін акцій на підтримку Навального і називав Путіна "Кращим президентом". Він також підтримує окупацію і анексію Криму.
Нагадаємо, раніше в "чорний список" СБУ і Мінкульту внесли російського репера Моргенштерна (Алішер Валєєв). На літо 2021 року в нього було заплановано декілька концертів в Україні.
На своїй сторінці в Instagram Моргенштерн заявив, що в Україні "самі скажені фанати і сексуальні с ** ки". Він також висловив надію на те, що рано чи пізно його концерт все-таки відбудеться в Україні.
Згодом він подав в Окружний адмінсуд Києва позов проти СБУ.
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