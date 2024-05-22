Її очолив депутат від "Слуги народу".

У Верховній Раді України створили Тимчасову слідчу комісію щодо облаштування фортифікацій та закупівлі дронів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. За його словами, за це рішення проголосували 277 народних депутатів. Головою ТСК було призначено Миколу Задорожнього (фракція "Слуга народу").

"До складу увійшли вісім "слуг народу" та по одному представнику від всіх фракцій та груп ВРУ. Від нас - Рома Костенко", - повідомив Железняк.

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Він також розповів, що до повноважень ТСК відноситься вивчення обставин та підготовки питань щодо, зокрема потреб сектору безпеки і оборони у безпілотних літальних апаратах та формування державного замовлення на виробництво та закупівлю БпЛА.

Також це вивчення обставин та підготовки питань щодо аналізу практики розподілу, передачі, постачання та взяття на баланс безпілотників військовим частинам та підрозділам Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань; облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використанням коштів, виділених на їх облаштування.

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Як повідомляв УНІАН, раніше засновник спецпідрозділу KRAKEN Костянтин Немічев зауважив, що російські окупанти намагалися створити загострення по всій лінії державного кордону в Харківській області та ослабити ресурси України.

За його словами, зараз йде стабілізація цієї лінії фронту, але далі потрібно вибивати окупантів. Немічев окреслив три пункти, чому в України були проблеми під час наступу Росії.

Так, стосовно фортифікацій він зазначив, що перша лінія оборони була, але не тієї якості, якої мала бути. Проблема в тому, що її почали будувати за два-три місяці до цього наступу на тлі суспільного резонансу.

"Керівників, які підписували акт прийому фортифікацій, - зняли. Питання - покарають, чи як завжди? Я б давав, як мінімум, державну зраду", - зазначив військовий.

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