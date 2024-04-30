За ці кошти Силам безпеки та оборони будуть поставлені 300 тисяч дронів.

Сьогодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення додаткових 15,5 млрд грн для закупівлі дронів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Це додатковий ресурс до тих 43,3 млрд грн, які ми вже виділили на безпілотники в цьому році. Кошти підуть Адміністрації Держспецзв’язку, яка займається відповідними закупівлями", - сказав прем’єр.

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Шмигаль зазначив, що за виділені сьогодні кошти Силам безпеки та оборони будуть поставлені 300 тисяч дронів.

Також очільник уряду повідомив, що за рік роботи кластера оборонних технологій Brave1 було зареєстровано понад 1,6 тис. розробок за 12-ма напрямками.

"Серед них безпілотники, РЕБ, роботизовані комплекси, застосування штучного інтелекту. Держава допомагає найперспективнішим розробникам втілити в життя свої проекти. Ми надали 186 грантів на понад 120 млн грн для дослідницько-конструкторських робіт та для масштабування виробництва", - сказав Шмигаль.

Він додав, що у держбюджеті передбачили 1,5 млрд грн на гранти для розробників defense-tech рішень.

Застосування дронів Збройними силами України

Безпілотники різних типів займають одну з провідних ролей у війні Росії проти України.

Як писав The Washington Post, Україна виготовляє FPV-дрони та інші безпілотники на заводах - з обіцянкою зробити 1 мільйон цього року, — але багато безпілотників, які надсилаються українським військам, виготовляються звичайними людьми просто вдома.

Німецький військовий оглядач Юліан Рьопке повідомляв, що Україна не просто зуміла створити власний аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", але й налагодила його масове виробництво.

За даними The Wall Street Journal, зіткнувшись з невдачами на полі бою, Україна використовує безпілотники дальнього радіусу дії, щоб проникати далеко за лінію фронту на територію РФ, завдаючи ударів по нафтопереробних заводах, аеродромах і логістиці.

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