Втім, ворог втратив опцію атакувати несподівано, отже Сили оборони завжди готові до ескалації подій.

Російські окупанти намагались створити загострення по всій лінії державного кордону в Харківській області та ослабити ресурси України.

Як повідомив засновник спецпідрозділу KRAKEN Костянтин Немічев, прориви все ж таки відбулись на двох ділянках фронту, але сили оборони дали відсіч.

"Зараз йде стабілізація цієї лінії фронту, далі потрібно вибивати окупантів", - зазначив він, окресливши три пункти, чому в України були проблеми під час наступу РФ.

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Фортифікації

Перша лінія оборони була, але не тої якості, якої мала бути. Проблема в тому, що її почали будувати за 2-3 місяці до цього наступу на тлі суспільного резонансу.

"Керівників, які підписували акт прийому фортифікацій - зняли. Питання - покарають, чи як завжди? Я б давав, як мінімум, державну зраду", - зазначив військовий.

Мінування

Немічев зауважив, що це відповідальність підрозділів, які стояли 1,5 року на кордоні, та не підготували позиції, та обласної влади, яка одразу не евакуювала прикордонну зону, дозволяла фермерам розміновувати поля та не створила з неї фортецю.

ТРО

Військовий зазначив, що цей організм був актуальний пів року після повномасштабного вторгнення та буде актуальний після закінчення бойових дій.

"Зараз це "валіза без ручки" для Сил Оборони, тому що в них не достатньо важкого озброєння, через що вони не можуть повноцінно вести бойові дії. Поважаю хлопців, які там воюють. Проте, на мою думку, силами ТРО потрібно було вже давно підсилити боєздатні бригади ЗСУ", - зазначив він, додавши, що це лише основні проблеми.

Немічев додав, що нашим військовим вдалося вчасно відреагувати та успішно протидіяти ворогу.

"Не виключаю, що хвилі загострення ще будуть. Будуть намагатись штурмувати інші ділянки кордону, будуть м'ясні штурми в лоб у Вовчанську. Але, те що вони вже втратили - це раптовість. Її вже не буде. Наші військові готові", - підсумував він.

Війна в Україні ситуація на фронті

Російські окупанти наблизилися до центральної частини Вовчанська на Харківщині. Про це пише NYT. Зазначається, що заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха заявив, що українські війська втратили близько 40% міста.

Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що Сили оборони змусили ворога значно знизити активність на Харківщині, а також частково повернули позиції, захоплені окупантами. При цьому він наголосив, що поблизу північних кордонів з Харківською областю ворог розгорнув велике угруповання військ.

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